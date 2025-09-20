Mezzo fermato a Bari con a bordo 46 cuccioli senza documentazione maxi multa | la cifra della sanzione

A Bari la Polizia ha fermato un veicolo con 46 cuccioli trasportati illegalmente verso la Germania. Multa di 8.460 euro e fermo del mezzo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Bari, fermato camion con 46 cuccioli trasportati senza documenti: maxi-multa e fermo del mezzo - 460 euro per violazioni alla normativa sull'autotrasporto internazionale

