Meteo l' estate sta finendo | da mercoledì piogge temporali e calo delle temperature

L'estate bis di questi ultimi giorni, subirà un primo colpo subito dopo l'equinozio d'autunno. A partire dalla giornata di mercoledì 23 settembre l'arrivo di una perturbazione atlantica porterà delle piogge e dei rovesci, anche a carattere temporalesco e un contenuto calo delle temperature. Lo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

