Meteo l’autunno piomba sull’Italia | rischio nubifragi e grandinate ecco quando
. Un’Italia sospesa tra gli ultimi bagliori estivi e il ritorno di un autunno deciso: è questa la cornice che accompagnerà il Paese all’inizio della nuova settimana. Dopo un fine settimana insolitamente caldo e soleggiato, quasi in contrasto con il calendario che segna l’equinozio, i cieli stanno per cambiare improvvisamente volto. Il flusso atlantico, infatti, ha già messo in rotta verso la penisola una perturbazione destinata a portare con sé temporali violenti, nubifragi e grandinate, accompagnati da un calo termico che spezzerà l’illusione di un’estate prolungata. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: meteo - autunno
Meteo, Toscana divisa in due. Autunno al nord, estate rovente al sud ma ora cambia tutto
ALLERTA METEO IN ITALIA: angosciante crisi fino all’Autunno, lo dice Aeronautica militare I Chiudetevi in casa, altro che vacanze
Meteo Giuliacci, "effetto ciclone": arriva l'autunno
#Meteo, da domenica la staffetta tra estate e autunno: prime piogge al #Nord, #Caldo ancora per poco altrove - X Vai su X
Sarà un fine settimana estivo, ma poi arriva l'autunno: il nostro TG Meteo di venerdì 19 settembre Vai su Facebook
Meteo, la burrasca di fine estate piomba sull'Italia: temporali violenti, grandine e crollo delle temperature (ma non ovunque). Le previsioni - Sarà nel corso di mercoledì 20 agosto 2025 che l'anticiclone comincerà a cedere sotto la spinta di una saccatura di origine atlantica. Lo riporta corriereadriatico.it
Meteo, la burrasca di fine estate piomba sull'Italia: temporali violenti, grandine e crollo delle temperature (ma non ovunque). Le previsioni - Venerdì 22 agosto 2025 qualche disturbo potrebbe raggiungere il Sud, in particolare il basso Tirreno, mentre al Centro- Segnala leggo.it