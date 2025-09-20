Meteo l’autunno piomba sull’Italia | rischio nubifragi e grandinate ecco quando

. Un’Italia sospesa tra gli ultimi bagliori estivi e il ritorno di un autunno deciso: è questa la cornice che accompagnerà il Paese all’inizio della nuova settimana. Dopo un fine settimana insolitamente caldo e soleggiato, quasi in contrasto con il calendario che segna l’equinozio, i cieli stanno per cambiare improvvisamente volto. Il flusso atlantico, infatti, ha già messo in rotta verso la penisola una perturbazione destinata a portare con sé temporali violenti, nubifragi e grandinate, accompagnati da un calo termico che spezzerà l’illusione di un’estate prolungata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

