Secondo le ultime previsioni meteo, l’anticiclone subtropicale porterà sole e temperature oltre la media fino a domenica, poi spazio a piogge e temporali. Meteo L’autunno può attendere. Sull’Italia – e quindi anche su Napoli e la Campania – domina in queste ore un vasto anticiclone di matrice africana che sta regalando giornate quasi estive. . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo: caldo fuori stagione su Napoli e Campania, ma in arrivo peggioramento dal Nord