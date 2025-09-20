Si sta parlando molto dei portieri della Serie A in quest’ultimo periodo, specialmente quelli delle big, colpevoli di qualche errore di troppo. C’è chi, però, rinnova la fiducia nel primo portiere, come Tudor con la Juventus, e chi preferisce un’alternanza equilibrata, come Conte col Napoli. Alex Meret, infatti, non è più così tanto certo del suo posto da titolare con gli azzurri. I portieri non sono dati più per scontati: Meret non è ancora il titolare fisso al Napoli. Sportmediaset scrive: In un tempo lontano, quando i portieri esibivano solo e soltanto il numero uno sopra la schiena, i tifosi raramente conoscevano la carriera del cosiddetto dodicesimo, probabilmente andando ancora più indietro c’è chi neppure sapeva chi fosse la riserva del titolare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Meret ha vinto due scudetti col Napoli, ma non è ancora certo di essere il numero uno azzurro (Sportmediaset)