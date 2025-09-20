La notizia è stata confermata dal direttore sportivo partenopeo in persona: il Napoli poteva acquistare un calciatore da una big del calcio europeo Riparte la Serie A 20252026. In attesa del Napoli, impegnato lunedì sera alle ore 20:45 contro il Pisa in casa, è il momento ideale per fare alcune riflessioni, a seguito delle parole rilasciate dal direttore sportivo Giovanni Manna nel pre-partita di Manchester City – Napoli. Il tema? Calciomercato. Gli azzurri sono stati sicuramente tra i club più attivi nella finestra estiva di scambi. Le piste seguite dai partenopei sono state tante, e alcune di queste sono anche naufragate, come logico che sia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, che retroscena: colpo saltato dalla big, Manna svela tutto