Mercato Juventus occhi puntati in Premier League | nel mirino c’è quel big che può svincolarsi la prossima estate! Il nome individuato

Mercato Juventus, si cerca il colpo a parametro zero: la dirigenza segue con attenzione un top player il cui contratto scade a giugno. Il mercato Juventus guarda già al futuro, a caccia di quelle occasioni che possono cambiare il volto di una squadra. La dirigenza bianconera, sempre attenta alle dinamiche dei contratti in scadenza, avrebbe messo gli occhi in Premier League, dove un big di caratura mondiale potrebbe liberarsi a parametro zero nella prossima estate. Un’opportunità rara, un nome che fa sognare i tifosi e che, come rivelato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TuttoMercatoWeb, è attentamente monitorato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, occhi puntati in Premier League: nel mirino c’è quel big che può svincolarsi la prossima estate! Il nome individuato

In questa notizia si parla di: mercato - juventus

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri

Juventus a Jonathan David, una delle “caramelle” del mercato

Mercato Juventus, cessione in Serie A? La rivale pensa ad un bianconero: novità in vista dell’estate. Cosa può succedere nelle prossime settimane

Retroscena sul mercato #Juventus Ha rifiutato le offerte ed è rimasto Vai su Facebook

Retroscena sul mercato #Juventus Ha rifiutato le offerte ed è rimasto - X Vai su X

Juventus, occhi puntati su un talento del Real: si tratta di Endrick; Fiorentina al lavoro sul mercato in uscita: occhi puntati su Dodô, possibile addio di peso; Juve, occhi puntati su Manchester: Zirkzee può arrivare già a gennaio, dipende da Amorim.

Guehi Juventus, occhi puntati sul centrale in scadenza col Crystal Palace: c’è la concorrenza di altre due big di Premier League. Le ultime - Guehi Juventus, occhi puntati sul centrale in scadenza col Crystal Palace: attenzione alla concorrenza di questi due club inglesi in vista di gennaio Il mercato invernale si avvicina e uno dei nomi de ... Segnala juventusnews24.com

Juventus occhi su Bernardo Silva, Milinkovic-Savic e Loftus-Cheek. Milan, se sarà addio con Maignan due le ipotesi: Caprile e Suzuki. Vicino il rinnovo di Saelemaekers. Napoli ... - Le idee non mancano e il centrocampo resta un argomento di grande attualità. Riporta tuttomercatoweb.com