Mercato Juventus Moretto svela a sorpresa | A gennaio 2025 c’era stato un contatto per portare a Torino quest’attaccante ma poi… Ecco cosa è successo

Mercato Juventus, Moretto svela a sorpresa un retroscena che riguarda le mosse dei bianconeri: tutte le dichiarazioni. L’eco dei gol di Marcus Rashford con la maglia del Barcellona in Champions League risuona con un pizzico di rammarico in Italia. L’attaccante inglese, classe 1997, è stato infatti un obiettivo concreto per la Serie A, un sogno di mercato coltivato sia del mercato Juventus che dal Milan. A svelare i dettagli di questo intrigo è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha ricostruito i passaggi di un affare mai decollato. PAROLE – «Sia il Milan che la Juve avevano pensato a Rashford che adesso brilla con il Barcellona in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Moretto svela a sorpresa: «A gennaio 2025 c’era stato un contatto per portare a Torino quest’attaccante ma poi…». Ecco cosa è successo

