Mercatino dei giocattoli solidale | ogni acquisto aiuta un cane meno fortunato

Quicomo.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata speciale per unire divertimento e solidarietà: domenica 21 settembre 2025, dalle 14.30 alle 17.00, al rifugio Villaggio a 4 Zampe di Cermenate (via Privata G. Amendola 14) si terrà il mercatino dei giocattoli “L’unione fa la forza”.Nei giorni scorsi sono stati raccolti giochi e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: mercatino - giocattoli

