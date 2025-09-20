Mercatini e artisti di strada Ecco la festa di fine estate

Fiera mercato, artisti di strada, sport e divertimento per grandi e piccini. Serrapetrona saluta l’estate e lo fa domani con una festa da mattina a sera nella frazione di Caccamo, caratterizzata dal lago e da diverse attività turistiche e di ristorazione. Nasce così la Festa di fine estate, nella sua prima edizione, pensata dal Comune, dalla Pro loco e sostenuta dalla Regione "per valorizzare un territorio che ha tanto da offrire e non solo durante la bella stagione", spiegano gli organizzatori. Durante la giornata sarà possibile trovare le bancarelle di artigianato artistico. Grazie all’associazione Monti Azzurri Canoa Kayak, dalle 14 si potranno provare i due sport d’acqua sul lago, con il supporto dei tecnici specializzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercatini e artisti di strada. Ecco la festa di fine estate

