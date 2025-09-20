Mente e territorio | Perugia capitale della psicologia clinica per quattro giorni

Si conclude oggi, sabato 20 settembre, il XXV congresso nazionale della sezione di psicologia clinica e dinamica dell’Associazione italiana di psicologia, un appuntamento di grande rilievo scientifico e culturale che ha riunito accademici, ricercatori e professionisti da tutta Italia per avviare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Quando il cambiamento climatico si fa sentire nella mente: le conseguenze della solastalgia, l’eco-emozione che colpisce chi assiste all’alterazione del proprio territorio

Mente e territorio: Perugia capitale della psicologia clinica per quattro giorni.

