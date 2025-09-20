La tradizione si rinnova anche quest’anno: oggi e domani la e-work arena di Busto Arsizio ospiterà la ventunesima edizione del “ Trofeo Mimmo Fusco “, classico appuntamento del precampionato di volley femminile che porta il nome del giornalista sportivo prematuramente scomparso vent’anni fa. Il torneo, nato in sua memoria, è diventato nel tempo un momento atteso dagli appassionati e una vetrina importante per le squadre protagoniste della nuova stagione. Quattro formazioni di spessore si contenderanno la coppa in due giornate di gare, con il primo derby ufficiale tra UYBA e Futura Volley sotto la cupola della e-work arena in programma questa sera come seconda semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Memorial MIMMO FUSCO. All’e-work arena di Busto Arsizio c’è il derby fra Uyba e Futura Volley