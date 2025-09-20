Memorial MIMMO FUSCO All’e-work arena di Busto Arsizio c’è il derby fra Uyba e Futura Volley
La tradizione si rinnova anche quest’anno: oggi e domani la e-work arena di Busto Arsizio ospiterà la ventunesima edizione del “ Trofeo Mimmo Fusco “, classico appuntamento del precampionato di volley femminile che porta il nome del giornalista sportivo prematuramente scomparso vent’anni fa. Il torneo, nato in sua memoria, è diventato nel tempo un momento atteso dagli appassionati e una vetrina importante per le squadre protagoniste della nuova stagione. Quattro formazioni di spessore si contenderanno la coppa in due giornate di gare, con il primo derby ufficiale tra UYBA e Futura Volley sotto la cupola della e-work arena in programma questa sera come seconda semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Parlano di noi..... Vi aspettiamo domani 21 settembre alla seconda edizione memorial Massimo Russo e Mimmo Spadavecchia ? Vai su Facebook
La Duo Volley dà il via alla stagione con il Trofeo Mimmo Bellomo e il Memorial Veronica Farioli https://legnanonews.com/sport/2025/09/10/la-duo-volley-da-il-via-alla-stagione-con-il-trofeo-mimmo-bellomo-e-il-memorial-veronica-farioli/1356886/… #DuoVolle - X Vai su X
Volley, Memorial Mimmo Fusco a Busto Arsizio - Il Memorial Mimmo Fusco (XXIII edizione della Coppa Città di Roma) si trasferisce al Pala Yamamay di Busto Arsizio, lasciando la sua tradizionale sede romana per approdare nella culla della pallavolo ... Da corrieredellosport.it
Trofeo Mimmo Fusco, vittoria per Novara - 0 nella finale del Trofeo Mimmo Fusco, per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che supera le padrone di casa dell’UYBA e conquista così il primo posto al torneo dedicato alla memoria ... Lo riporta sportal.it