Meloni | Vi spiego perché la destra vince e governa

20 set 2025

La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha mandato un videomessaggio all'evento dei Conservatori e riformisti europei, "En Europe, la droit qui gagne" (In Europa, la destra che vince), kermesse organizzata a Parigi da Marion Maréchal, presidente del partito di destra francese Identité Libertés. Ha toccato vari temi la premier, partendo da un commosso ricordo dell'attivista americano ucciso in un campus universitario, mentre stava tenendo un discorso. "Fin dai miei anni di impegno militante nel movimento giovanile ho sempre creduto che le idee non potessero vivere senza azione. Ho sempre pensato che fosse indispensabile lottare in prima linea per affermare la propria visione del mondo assumendosi delle responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

