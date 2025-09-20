Meloni | Vi spiego perché la destra vince e governa

La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha mandato un videomessaggio all'evento dei Conservatori e riformisti europei, "En Europe, la droit qui gagne" (In Europa, la destra che vince), kermesse organizzata a Parigi da Marion Maréchal, presidente del partito di destra francese Identité Libertés. Ha toccato vari temi la premier, partendo da un commosso ricordo dell'attivista americano ucciso in un campus universitario, mentre stava tenendo un discorso. "Fin dai miei anni di impegno militante nel movimento giovanile ho sempre creduto che le idee non potessero vivere senza azione. Ho sempre pensato che fosse indispensabile lottare in prima linea per affermare la propria visione del mondo assumendosi delle responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni: "Vi spiego perché la destra vince e governa"

In questa notizia si parla di: meloni - spiego

Vi spiego il feeling tra Meloni e von der Leyen su Ue e non solo. Parla Mauro

Vi spiego perché non ho aderito alla lettera dei diplomatici a Meloni sulla Palestina. Parla l’amb. Mattiolo

Vi spiego perché per Meloni le regionali saranno in salita. Parla Valbruzzi

Il piano casa di Meloni e Salvini per le giovani coppie è una truffa: a guadagnarci, i soliti privati https://share.google/1lfFOd1QxoUBKzJxq… Al Meeting di Cl la Meloni ha parlato di piano casa. Ma è una truffa lo spiego nel mio articolo.sul blog del Fatto.Quotidia - X Vai su X

Bonelli chiama Meloni a spiegare se i jet “sono venuti a spiare la Global Sumus Flotilla”. Lo stato maggiore della difesa parla di un velivolo soltanto: “Rispettate le norme nazionali e internazionali” Vai su Facebook

Meloni: in Italia dimostrato che destra sa vincere e governare - 'Nel 2022, abbiamo vinto innanzitutto perché abbiamo rimesso la politica al centro. Si legge su notizie.tiscali.it

Meloni: "Vi spiego perché la destra vince e governa" - Dopo un ricordo commosso di Charlie Kirk in un videomessaggio all'evento dell'Ecr la presidente del Consiglio elenca tutti i successi ottenuti dal proprio governo, che si appresta a diventare il terzo ... Secondo msn.com