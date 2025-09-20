Meloni riconosca il genocidio | sciopero della fame davanti alla Camera La protesta di Ultima generazione
Sciopero della fame da parte delle attiviste di Ultima generazione che nella mattinata di sabato 20 settembre si sono presentate davanti in piazza di Montecitorio, davanti alla Camera dei deputati. Una sola la loro richiesta, come riportato in una nota: "Il governo Meloni deve riconoscere. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Meloni dice perché non vuole che l’Italia riconosca lo Stato di Palestina: “È troppo presto”
Gaza, la lettera di 34 ex ambasciatori a Meloni: "Riconosca subito la Palestina e sospenda ogni cooperazione militare con Israele"
«Presidente, riconosca lo Stato di Palestina»: il pressing di 34 ex ambasciatori italiani a Giorgia Meloni
Meloni riconosca il genocidio: sciopero della fame davanti alla Camera. La protesta di Ultima generazione; Ultima Generazione, sciopero della fame a oltranza di 3 donne per Gaza: «Impegno per la Flotilla e per la Palestina»; Sciopero della fame per Gaza.
PALESTINA: GLOBAL SUMUD FLOTILLA NAVIGA VERSO GAZA, MENTRE A ROMA 3 ATTIVISTE DI UG IN SCIOPERO DELLA FAME DAVANTI A MONTECITORIO - Aggiornamenti dalla navigazione della Global Sumud Flotilla sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, mentre 3 persone sostenute da Ultima Generazione hanno iniziato uno sciopero della fame in Piazza Mont ... radiondadurto.org scrive