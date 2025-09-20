“L’Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti “. Lo dichiara la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che l’agenzia di rating Fitch ha alzato il rating del nostro Paese a BBB+ con outlook stabile. La promozione da Fitch ottenuta dall’Italia “ è un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti”, aggiunge Meloni, che conclude: “Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono – crescita, debito, sostenibilità – ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lapresse.it - Meloni: "Promozione da Fitch conferma percorso giusto del governo"