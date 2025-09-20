Meloni | non ci faremo intimidireavanti
19.10 Il "sacrificio" di Kirk "ricorda ancora una volta da quale parte stanno la violenza e l'intolleranza. E voglio dire forte e chiaro a tutti i seminatori di odio, quelli che passano la loro esistenza a demonizzare l'avversario politico e poi a fare distinguo ipocriti giustificando persino i crimini più efferati:non cadremo nel loro gioco sporco".Così la premier Meloni in un videomessaggio a Ecr 'La destra che vince'. No a "spirale di odio e violenza","non ci faremo intimidire e continueremo a combattere con forza" delle nostre idee. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Meloni: «L’Italia merita una giustizia più giusta: lavoriamo per mettere fine alle storture. Siamo di parola e lo faremo»
Gazebo di Fratelli d'Italia a Mondello: "Faremo conoscere i traguardi del governo Meloni”
Leoncavallo, Meloni: faremo rispettare legge sempre e ovunque
Scontro in Aula dopo il passaggio della riforma della giustizia Trump: “Deluso da Putin, ma voglio evitare la terza guerra mondiale” Meloni: “Non ci faremo intimidire dagli odiatori” Per l'edizione completa del @Tg1 tradotto in #LIS e per tutte le altre edizioni in L Vai su Facebook
Bersani risponde a Meloni su clima d'odio "quando nel Minnesota un antiabortista ha ucciso la deputata democratica la signora Presidente ha sentito 'non ci faremo intimidire?' poi a pochi km c'è una violenza vera...e Netanyahu non è mica di sx" #Bersani #di - X Vai su X
Meloni rilancia ma promette: «Non ci faremo trascinare» - LA STRATEGIA ROMA Le opposizioni in coro chiedono a lei e al governo di «moderare i toni», rispediscono al mittente l’accusa di un «clima pericoloso». Lo riporta ilmessaggero.it
Meloni insiste: “Sappiamo da che parte sta la violenza” - Renzi: “Ci paragonano alle Br, ma ignorano la storia, la Dc le ha combattute” ... repubblica.it scrive