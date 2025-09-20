Meloni | non ci faremo intimidireavanti

19.10 Il "sacrificio" di Kirk "ricorda ancora una volta da quale parte stanno la violenza e l'intolleranza. E voglio dire forte e chiaro a tutti i seminatori di odio, quelli che passano la loro esistenza a demonizzare l'avversario politico e poi a fare distinguo ipocriti giustificando persino i crimini più efferati:non cadremo nel loro gioco sporco".Così la premier Meloni in un videomessaggio a Ecr 'La destra che vince'. No a "spirale di odio e violenza","non ci faremo intimidire e continueremo a combattere con forza" delle nostre idee. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it