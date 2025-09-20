Meloni | nel giusto avanti con orgoglio
8.30 Da Fitch "la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto.Conti in ordine,responsabilità nelle scelte di bilancio.Economia che si rafforza grazie all'aumento dell'occupazione. Questi non sono slogan, ma risultati concreti".E' il commento della premier. Per Meloni, "è un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti. Consapevoli delle sfide, avanti con orgoglio:il nostro impegno riconosciuto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
