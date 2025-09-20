Meloni mamma in incognito al primo giorno di scuola di Ginevra | il settimanale ‘Gente’ stupito della normalità della premier
Giorgia Meloni ha confermato il suo approccio al ruolo di mamma nel modo più naturale e semplice del mondo, accompagnando la figlia Ginevra al primo giorno di scuola, nella massima ordinarietà quotidiana. Una scelta documentata dal settimanale Gente, che ha pubblicato un servizio fotografico in esclusiva realizzato giovedì 11 settembre, nel primo giorno di scuola della figlia della premier. Meloni paparazzata sotto scuola della figlia Ginevra. Come ricostruisce il settimanale pubblicando le foto, Meloni ha adottato un look molto minimal, ma che le consentisse di avere almeno un po’ di privacy. Si è presentata alla scuola della bambina, in occhiali neri, cappellino con tesa posizionato a coprirle il volto, leggings e maglietta nera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
