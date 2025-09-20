Meloni | in Italia dimostrato che destra sa vincere e governare

Roma, 20 set. (askanews) – “Nel 2022, abbiamo vinto innanzitutto perché abbiamo rimesso la politica al centro. Ci siamo presentati alle elezioni con una coalizione e un programma comune, con l’obiettivo di rappresentare una chiara alternativa alla sinistra e porre fine a una lunga stagione di governi tecnici e alleanze politiche tanto innaturali quanto infruttuose”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’evento Ecr ‘La destra che vince’. “In Italia – ha aggiunto – abbiamo dimostrato che la destra non è solo in grado di vincere le elezioni, ma soprattutto di governare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Meloni: in Italia dimostrato che destra sa vincere e governare - (askanews) – “Nel 2022, abbiamo vinto innanzitutto perché abbiamo rimesso la politica al centro. Lo riporta askanews.it

Meloni “In Italia la destra ha dimostrato di poter governare. Ora più governi conservatori per cambiare l’UE” - ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo rendere l’Europa meno burocratica e più sovrana in campo militare, energetico e tecnologico. Riporta italpress.com