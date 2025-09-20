Meloni | Fitch promuove l’Italia Governo avanti con fiducia e orgoglio
Roma, 20 set. (askanews) – “L’Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti. È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono? crescita, debito, sostenibilità? ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: meloni - fitch
Meloni: “Promozione Fitch conferma che percorso del governo è giusto”
Fitch promuove i conti dell'Italia, Meloni: "Da noi niente slogan, ma risultati concreti". Adesso c'è il rebus manovra fiscale
Fitch smonta i gufi. Meloni: "Percorso giusto, avanti con orgoglio"
"L'Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, questi non sono slogan, ma risultati concreti". Lo afferma la premier Giorgia Meloni. #ANSA - X Vai su X
Stasera a mercati chiusi arriva il primo test (quasi) autunnale dell'Italia con le agenzie di rating. Sotto la lente il verdetto di Fitch sul debito pubblico italiano, a distanza di qualche settimana dal declassamento del rating francese. Vai su Facebook
Fitch promuove l’Italia Meloni | Conferma che governo non è slogan ma fatti concreti; Fitch promuove l’Italia sale il rating Giorgetti | Tornati sulla giusta strada; Fitch promuove l’Italia | rating alzato a BBB+ outlook stabile.
Fitch promuove l’Italia, Meloni: «Segnale di fiducia dai mercati» - Fitch promuove l’Italia, consegnandole il suo primo upgrade dell’agenzia dal 2021. msn.com scrive
FITCH PROMUOVE ITALIA - “L’Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Lo riporta msn.com