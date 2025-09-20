Meloni | Fitch conferma che il percorso del governo è giusto

"L'Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l'economia che si rafforza grazie all'aumento dell'occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione. "È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni: "Fitch conferma che il percorso del governo è giusto"

In questa notizia si parla di: meloni - fitch

Meloni: “Promozione Fitch conferma che percorso del governo è giusto”

Fitch promuove i conti dell'Italia, Meloni: "Da noi niente slogan, ma risultati concreti". Adesso c'è il rebus manovra fiscale

Fitch smonta i gufi. Meloni: "Percorso giusto, avanti con orgoglio"

"L'Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, questi non sono slogan, ma risultati concreti". Lo afferma la premier Giorgia Meloni. #ANSA - X Vai su X

Stasera a mercati chiusi arriva il primo test (quasi) autunnale dell'Italia con le agenzie di rating. Sotto la lente il verdetto di Fitch sul debito pubblico italiano, a distanza di qualche settimana dal declassamento del rating francese. Vai su Facebook

Meloni: Fitch conferma che il percorso del governo è giusto; Meloni: 'Fitch conferma che il percorso del governo è giusto'; Premier Meloni, Fitch conferma che il percorso del governo è giusto: Risultati concreti.

Premier Meloni, Fitch conferma che il percorso del governo è giusto: "Risultati concreti" - "Non slogan ma risultati concreti, guardiamo avanti con orgoglio", il commento del presidente del consiglio dopo l'upgrade da parte dell'agenzia di rating che ha fatto salire l'Italia al "BBB+" ... Segnala rainews.it

Meloni, Fitch conferma che il percorso del governo è giusto - "L'Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Secondo ansa.it