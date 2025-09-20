Meloni e la promozione del rating di Fitch | Fiducia dai mercati il nostro impegno viene riconosciuto

Xml2.corriere.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudizio: BBB+ e outlook stabile. «Scende il deficit, meno rischi». Previsti deficit del 3,1% e crescita del Pil dello 0,6. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

meloni e la promozione del rating di fitch fiducia dai mercati il nostro impegno viene riconosciuto

© Xml2.corriere.it - Meloni e la promozione del rating di Fitch: «Fiducia dai mercati, il nostro impegno viene riconosciuto»

In questa notizia si parla di: meloni - promozione

Gemmato verso la promozione a Viceministro: il piano di Meloni per blindare la sanità - RETROSCENA

Gemmato verso la promozione a Viceministro: il piano di Meloni per blindare la sanità - RETROSCENA

La ricetta anti dazi: distillazione, sgravi fiscali e promozione. Tutte le richieste del mondo del vino a Meloni

Meloni: Fitch conferma che il percorso del governo è giusto; Premier Meloni, Fitch conferma che il percorso del governo è giusto: Risultati concreti; Fitch alza il rating dell'Italia da BBB a BBB+ con outlook stabile.

meloni promozione rating fitchItalia, Fitch alza il rating a BBB+: la reazione di Giorgia Meloni - Fitch promuove il rating dell’Italia a BBB+ con outlook stabile: prudenza fiscale, stabilità politica e riforme strutturali rafforzano la credibilità del Paese sui mercati. Riporta notizie.it

meloni promozione rating fitchAttenti ai BTP, promozione Italia da Fitch in arrivo? C’è chi parla di rating A - Fitch pronta a un upgrade del rating sul debito pubblico dell'Italia, dunque a promuovere i BTP di Meloni? Secondo money.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Promozione Rating Fitch