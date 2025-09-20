Meloni a Parigi | La destra sa vincere e governare ora cambiamo l’Europa Servono più governi conservatori identità e radici contro la società liquida

L’Italia di Giorgia Meloni è il modello da seguire per la destra europea. È questo il messaggio che la premier ha lanciato in un videomessaggio all’evento Ecr “ La destra che vince “, promosso a Parigi da Marion Maréchal. Un intervento che ha spaziato dalla visione su un’Europa possibile, ai successi del suo governo. Passando inevitabilmente per una netta condanna della “violenza e dell’odio” che, sottolinea la premier, animano gli avversari politici. Identità e radici contro la «società liquida». «Abbiamo bisogno di continuare la nostra battaglia culturale», ha esordito la premier, ribadendo la necessità di «affermare con forza legami, radici e identità», in contrapposizione a una «società liquida che cerca di annacquare tutto ciò che ci definisce: comunità, famiglia, nazione, religione». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni a Parigi: “La destra sa vincere e governare, ora cambiamo l’Europa. Servono più governi conservatori, identità e radici contro la società liquida

In questa notizia si parla di: meloni - parigi

Parigi riconosce la Palestina, Meloni: "Controproducente farlo ora" | Media: l'esercito israeliano ha distrutto migliaia di aiuti scaduti

Ong: "Morti per fame a Gaza, in 7 giorni quasi come dal 7/10" | Parigi riconosce la Palestina, Meloni: "Controproducente farlo ora"

Dazi, la Ue: «Nessun impegno con gli Usa sulla web tax». Parigi: «Accordo squilibrato»?Meloni: «Battersi ancora per le esenzioni»

A Parigi patto a 26 per difendere Kiev: no di Meloni all’invio di truppe #Macron #Zelensky #Meloni #guerrainucraina https://www.lindipendente.online/2025/09/05/a-parigi-patto-a-26-per-difendere-kiev-no-di-meloni-allinvio-di-truppe/ - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina, che cosa hanno deciso i 26 a Parigi. Come ha reagito la Russia. #Meloni: no all’invio di truppe italiane - X Vai su X

Meloni a Parigi: La destra sa vincere e governare, ora cambiamo l'Europa. Servono più governi conservatori, identità e radici contro la società liquida; Meloni: in Italia dimostrato che destra sa vincere e governare; Meloni ricompatta la destra sul no all’invio di truppe.

Meloni: in Italia dimostrato che destra sa vincere e governare - 'Nel 2022, abbiamo vinto innanzitutto perché abbiamo rimesso la politica al centro. Riporta notizie.tiscali.it

Meloni: “La destra ovunque è pronta ad assumersi la responsabilità di governo” - In un videomessaggio inviato all'evento organizzato da Ecr, la premier ha parlato anche di Charlie Kirk: "Ha pagato con la vita il coraggio, le sue idee e il prezzo della libertà" ... Scrive dire.it