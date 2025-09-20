Melissa Satta e l' amore con Carlo Beretta | Ero molto scettica all' inizio

La conduttrice ha raccontato per la prima volta come è nata la storia d'amore col rampollo della famiglia Beretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Melissa Satta e l'amore con Carlo Beretta: "Ero molto scettica all'inizio"

In questa notizia si parla di: melissa - satta

Melissa Satta in bikini in Sardegna: le foto infiammano i social

L'incontro, la telefonata, l'infortunio, la rottura: la storia d'amore tra Christian Vieri e Melissa Satta

Melissa Satta, pancia in dentro nelle foto con la suocera e partono i sospetti su una gravidanza

Melissa Satta: Carlo ha 11 anni meno di me e all'inizio ero prevenuta, ma poi ho capito che l'età è solo uno stupido numero - X Vai su X

Melissa Satta si confida senza filtri. Dalla storia d'amore con Carlo Gussalli Beretta – finita sotto i riflettori fin dal primo istante, complice anche la differenza d’età di quasi dieci anni – ai ricordi più nascosti della sua adolescenza. Un racconto sincero tra passato Vai su Facebook

Melissa Satta e l'amore con Carlo Beretta: Ero molto scettica all'inizio; Melissa Satta: «Fino ai 15 anni ero convinta di essere maschio, volevo chiamarmi Alex. Carlo Gussalli Beretta? L'età è solo un numero»; Melissa Satta: Da adolescente ero convinta di essere un maschio, volevo chiamarmi Alex. Nessuno mi calcolava.

La conduttrice ha raccontato per la prima volta come è nata la storia d'amore col rampollo della famiglia Beretta - Melissa Satta, più innamorata che mai di Carlo Gussalli Beretta, ha raccontato come è nata la loro storia d'amore più di un anno e mezzo fa. Segnala gazzetta.it

''E’ solo uno stupido numero, non conta niente'': Melissa Satta sugli 11 anni di differenza con il fidanzato più giovane Carlo Beretta - Melissa Satta pensa che la differenza d’età col fidanzato Carlo Beretta sia “ solo uno stupido numero”. Si legge su gossip.it