Meditazione-yoga per tutti al Comitato di Quartiere San Francesco | al via gli appuntamenti

Ritornano le serate gratuite di meditazione-yoga presso il Comitato di quartiere San Francesco presieduto da Laura Vitale. Ogni lunedì, alle 19.30, sarà possibile prendere parte alle lezioni che, già lo scorso anno, hanno riscosso notevole interesse tra i residenti della zona e non solo. Si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

