Media | Almeno 36 persone uccise nella Striscia dall' alba 31 a Gaza City
Trump: "Hamas il 7 ottobre ha commesso un genocidio". Wsj: "Usa lavorano a vendite di armi per 6 miliardi a Israele". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Media, 'raid israeliani a Gaza, almeno 20 morti'
Iran, commando attacca un palazzo di giustizia nel sud: almeno 8 morti. Media di Stato: “E’ terrorismo”
Meteo, il caldo prolunga la sua pausa: temperature sotto la media per almeno un'altra settimana
Media: "Almeno 106 persone morte negli attacchi di Israele a Gaza" #israele #guerra #gaza #qatar #doha #16settembre - X Vai su X
Media, almeno 36 uccisi a Gaza dall'alba, 31 a Gaza City; Esercito Israele: “Metà popolazione ha lasciato Gaza City”. LIVE; Guerra in Medioriente, le news del 20 settembre | Anello di fuoco a Gaza: 10 morti.
Media, almeno 36 uccisi a Gaza dall'alba, 31 a Gaza City - Media, 'da marzo 15 morti palestinesi su 16 sono civili' (ANSA) ... Secondo ansa.it
Pioggia di fuoco su Gaza. «Gli ostaggi potrebbero essere liberati» - E Trump parla di possibile liberazione delle persone in mano ad Hamas. Da tio.ch