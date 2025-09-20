Media | Almeno 36 persone uccise a Gaza dall' alba 31 a Gaza City
Trump: "Hamas il 7 ottobre ha commesso un genocidio". Wsj: "Usa lavorano a vendite di armi per 6 miliardi a Israele". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Media, 'raid israeliani a Gaza, almeno 20 morti'
Iran, commando attacca un palazzo di giustizia nel sud: almeno 8 morti. Media di Stato: “E’ terrorismo”
Media, almeno 36 uccisi a Gaza dall'alba, 31 a Gaza City; Esercito Israele: “Metà popolazione ha lasciato Gaza City”. LIVE; Media, almeno 36 uccisi a Gaza dall'alba, 31 a Gaza City.
Media, almeno 36 uccisi a Gaza dall'alba, 31 a Gaza City - Media, 'da marzo 15 morti palestinesi su 16 sono civili' (ANSA) ... Secondo ansa.it
Almeno 25 persone uccise in raid aerei a Gaza oggi - Almeno 25 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani oggi, secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie locali in un bilancio aggiornato, tra cui 10 persone uccise a Zeitoun, nel sud di ... Da ansa.it