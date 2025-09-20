Medaglia agli eroi silenziosi | che scelsero la dignità
Pisa ha reso omaggio al sacrificio silenzioso di coloro che pagarono con il filo spinato la scelta di non piegarsi al nazifascismo. Ieri, in Prefettura, si è svolta la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti. "Eroi silenziosi" che hanno pagato con la prigionia, la fame, le malattie e i lavori forzati la sola colpa di aver scelto di non collaborare con la repubblica sociale italiana e con il regime nazifascista. "Si tratta di oltre 650mila uomini – ha ricordato il prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, durante la cerimonia – che si sono trovati di fronte a una scelta: da un lato aderire alla repubblica di Salò e collaborare col regime nazifascista; dall’altro la dignità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
