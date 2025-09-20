McTominay | La nostra forza è spirito e coraggio Il Napoli è forte ma contro il City…
McTominay: ”Esordio in Champions? La nostra squadra è forte, ma contro il Manchester City in 10 contro 11 è troppo difficile”. Scudetto? Ho ancora la pelle d’oca, sogno di rivincerlo! Sul Manchester City.”. Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, è intervenuto ai microfoni della RAI nel corso dell’edizione serale del TG1. Queste le sue parole: McTominay sul ”Film Scudetto”. “Film Scudetto? E’ stato bellissimo ed incredibile, ho ancora la pelle d’oca per la partita contro il Cagliari e lo Scudetto. Ho vissuto emozioni mai provate prima. La mia vita è rimasta la stessa anche se Napoli è diversa da altri posti del Mondo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Enrico Fedele in versione nutrizionista: "Bisogna stare molto attenti nell'alimentazione: gli scozzesi e gli inglesi vanno pazzi per la nostra cucina, tendono molto ad abusare del buon cibo e ad ingrassare. #Mctominay pesa quasi 90 chili, deve stare molto attent - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, che forza McTominay: spacca partite, i numeri sono impressionanti - McTominay è l’ago della bilancia di un modulo elastico in cui nessuno sta fermo e le posizioni variano fino a confondere gli avversari. corrieredellosport.it scrive