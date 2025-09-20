McTominay al TG1 | In 10 col City era troppo difficile E su Conte | Manager incredibile

McTominay, parla da leader, da MVP, da uomo che ha capito l’anima di una città intera. L’intervista di Scott McTominay ai microfoni del TG1 non è una semplice chiacchierata post-partita, ma un messaggio d’amore e d’ambizione lanciato a tutto il popolo del Napoli. “Qui sono tutti pazzi per il calcio”. Il primo pensiero dello scozzese è per la gente e per le emozioni vissute. Rivedendo le immagini del film sul quarto scudetto, l’emozione è ancora viva. “È bellissimo, incredibile. Ricordo l’ultima partita, ho ancora la pelle d’oca. Ho vissuto emozioni mai provate prima”. Poi la dichiarazione che cementa il suo legame con la città: “La mia vita è sempre la stessa, anche se Napoli è diversa: qui sono tutti pazzi per il calcio “. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

