McKennie titolare in Verona Juve? Il texano si sta giocando una maglia da titolare con quel compagno di squadra | le ultimissime

McKennie in pole position per la fascia destra contro il Verona: Tudor si affida alla sua esperienza e al suo dinamismo ma. Le ultime. Nelle ore che precedono la sfida contro l’ Hellas Verona, mentre Igor Tudor scioglie gli ultimi dubbi di formazione, sulla fascia destra emerge un chiaro favorito. Nonostante la candidatura del nuovo arrivato João Mário, tutte le strade sembrano portare a una conferma per Weston McKennie. Secondo le ultime indicazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, nel ballottaggio per una maglia da titolare sulla corsia di destra, è proprio il centrocampista americano a essere in netto vantaggio, con una percentuale di impiego che si attesta attorno al 60%. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie titolare in Verona Juve? Il texano si sta giocando una maglia da titolare con quel compagno di squadra: le ultimissime

