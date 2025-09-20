McDonald’s e Kfc offrono contratti
Nuove opportunità di lavoro arrivano dalla ristorazione veloce, con importanti catene internazionali che hanno aperto le selezioni anche in Toscana. McDonald’s è alla ricerca di addetti alla ristorazione per diversi fast food della regione: tra le sedi interessate ci sono Arezzo, Livorno Levante, Cecina, Pistoia, Firenze Cavour, Firenze Stazione e Campi Bisenzio. Per questi ruoli l’azienda richiede diploma di scuola media superiore, buone capacità relazionali, attitudine al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria. A Barberino di Mugello, oltre alla ricerca di addetti, McDonald’s seleziona anche manager da inserire nei propri ristoranti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
