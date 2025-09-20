McBlu e il suono del silenzio | Quello conta non le chiacchiere

Tempo di lettura: 2 minuti Il suono del silenzio. Il suono del silenzio. Quello conta, non il rumore delle chiacchiere, del nulla. Il Napoli non è perfetto, non lo è nessuno, mai. La perfezione non esiste. Ci saremmo avvicinati senza l’infortunio di Romelu, prendendo con i soldi di Hojlund con ogni probabilità un quarto a destra ed un centrocampista, Juanlu Sanchez e vai a capire chi, perché Frank ha caratteristiche uniche, difficili da trovare in giro. Ma in realtà l’acquisto del Danese se da un lato ci impedisce di completare l’organico dall’altro manda un segnale al campionato forte, fortissimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

