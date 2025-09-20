Mazze palline e ferri L’evoluzione è agile

di Andrea Ronchi Negli ultimi 40 anni, delle decine di migliaia di brevetti concessi nello sport, quelli che riguardano il golf sono stati il doppio rispetto a discipline quali il football americano, il baseball, la pallacanestro, l’hockey, il tennis, il nuoto, il calcio e lo sci. In 70 anni l’evoluzione è stata continua ma in 7 casi ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel gioco. IL GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO Nel 1953 Golf Pride sviluppò la prima impugnatura in gomma antiscivolo segnando lo spartiacque dell’intera ricerca, sviluppo e produzione dei bastoni da golf. Sostituire il vecchio grip in pelle, più pesante, di breve durata e meno appiccicoso, con un composto con trame multiple che migliorava l’interazione tra le mani e il bastone ha generato movimenti più veloci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

