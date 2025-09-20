Maxi sequestro di cannabis ad Avellino | tre indagati per coltivazione e detenzione illecita

Avellinotoday.it | 20 set 2025

Avellino, 20 settembre 2025 – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha avviato un procedimento penale nei confronti di tre persone accusate di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Gli indagati sono un uomo di 55 anni residente a Manocalzati e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

