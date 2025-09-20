Maxi processo Askatasuna | la Procura di Torino ricorre in appello contro la sentenza del Tribunale
La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino era arrivata nel pomeriggio del 31 marzo scorso. Quattro ore di camera di consiglio, poi la sentenza: dieci persone assolte, 18 condanne (con pene massima di quattro anni) e assoluzione dall'ipotesi di reato più grave, l'associazione a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: processo - askatasuna
Processo ad Askatasuna, la Procura contro l’assoluzione: “È dimostrata l’associazione a delinquere” https://lastampa.it/torino/2025/09/20/news/processo_askatasuna_procura_ricorso_assoluzione_associazione_delinquere-15316884/?ref=twhpv… @LaStam - X Vai su X
Ciò che vi spaventa non è quanti siamo ma che non sapete più quando ci fermeremo. Fatevene una ragione. Non lo sappiamo nemmeno noi. Ma sappiamo che ora, qua, a Bologna, il 22 ottobre non è una data. È un processo. #insorgiamo Vai su Facebook
Maxi processo Askatasuna: la Procura di Torino ricorre in appello contro la sentenza del Tribunale; Processo Askatasuna, la Procura presenta appello; Maxi processo Askatasuna, la Procura ricorre in appello.
Processo Askatasuna, la Procura presenta appello - Sentenza di primo grado non aveva riconosciuto associazione per delinquere. Lo riporta rainews.it
Askatasuna, la procura fa appello: il caso divide Torino tra aule di giustizia e politica - La procura impugna l’assoluzione di Askatasuna; scontro politico tra Zangrillo e Lo Russo, 18 condanne restano. Riporta giornalelavoce.it