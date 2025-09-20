Maxi processo Askatasuna | la Procura di Torino ricorre in appello contro la sentenza del Tribunale

La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino era arrivata nel pomeriggio del 31 marzo scorso. Quattro ore di camera di consiglio, poi la sentenza: dieci persone assolte, 18 condanne (con pene massima di quattro anni) e assoluzione dall'ipotesi di reato più grave, l'associazione a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

