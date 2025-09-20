Maxi polo scolastico contestato | Progetto in fase di valutazione

"Il nostro progetto è ancora in corso di valutazione: aspettiamo dal Comune le istruzioni sulle modifiche da apportare. Operiamo nel pieno rispetto delle norme e possiamo avviarlo solo se in possesso di tutti i titoli legittimi rilasciati da enti e autorità competenti, inclusi quelli a tutela del paesaggio e dell’assetto idrogeologico". La direttrice e legale rappresentante dell’ International School of Florence Sharyn Baddeley, insieme al board della scuola con sede in via del Carota, spiega il lavoro svolto per l’ ampliamento dell’istituto dopo le proteste dei residenti nella zona. Già inserito nel Poc (Piano operativo comunale) del 2023, il progetto prevede la costruzione di edifici per un totale di 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

