Maxi operazione anti pirateria | la Guardia di Finanza di Cagliari smantella rete internazionale di streaming illegale
La Guardia di Finanza di Cagliari ha condotto una maxi operazione anti pirateria che ha portato a perquisizioni e sequestri in diverse regioni italiane. L’indagine, partita da un controllo in un locale dell’hinterland cagliaritano, ha rivelato una rete ramificata che operava su scala internazionale nello streaming illegale di contenuti televisivi, film, serie e sport. Indice. L’indagine e i primi sequestri dell’operazione anti pirateria. Una rete internazionale fino a Olanda e Usa. I pacchetti venduti e gli utilizzatori finali. Le dichiarazioni di Sky Italia sull’operazione anti pirateria. Conclusione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
