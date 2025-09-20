maxi furto a malpensa ruba trolley con merce di lusso arresto e condanna in carcere

Arrestato a Malpensa in flagranza di reato dagli agenti della polizia di Stato un algerino di 35 anni per furto aggravato ai danni di un passeggero inglese. Nei giorni scorsi presso l’area adibita al noleggio di veicoli al Terminal 1 dell’aeroporto i poliziotti hanno notato un uomo che si allontanava velocemente trascinando un trolley, inseguito da un’altra persona. Gli agenti di polizia sono subito intervenuti e hanno bloccato la persona inseguita, poi rivelatasi responsabile del furto del bagaglio in danno di un passeggero britannico da poco arrivato da Londra. Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che il viaggiatore inglese, mentre stava caricando i bagagli sull’autovettura presa a noleggio, è stato distratto da un uomo, al momento non identificato, mentre l’algerino si impossessava di un trolley contenente vari vestiti di pregio ed un computer portatile per un valore complessivo di 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

