Maxi furto a Malpensa Ruba trolley con merce di lusso Arresto e condanna in carcere
Arrestato a Malpensa in flagranza di reato dagli agenti della polizia di Stato un algerino di 35 anni per furto aggravato ai danni di un passeggero inglese. Nei giorni scorsi presso l’area adibita al noleggio di veicoli al Terminal 1 dell’aeroporto i poliziotti hanno notato un uomo che si allontanava velocemente trascinando un trolley, inseguito da un’altra persona. Gli agenti di polizia sono subito intervenuti e hanno bloccato la persona inseguita, poi rivelatasi responsabile del furto del bagaglio in danno di un passeggero britannico da poco arrivato da Londra. Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che il viaggiatore inglese, mentre stava caricando i bagagli sull’autovettura presa a noleggio, è stato distratto da un uomo, al momento non identificato, mentre l’algerino si impossessava di un trolley contenente vari vestiti di pregio ed un computer portatile per un valore complessivo di 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: furto - malpensa
Furto di profumi da 2.500 euro a Malpensa, 57enne già sorpreso in altri duty free europei
Malpensa, furto al Duty Free: 57enne arrestato con 16 profumi di lusso nascosti nella valigia
Furto da 4mila euro all'aeroporto di Malpensa, come è stato raggirato un passeggero
La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un cittadino algerino di 35 anni per furto aggravato ai danni di un passeggero inglese presso l'aeroporto di Malpensa. L'uomo aveva rubato un trolley contenente vestiti di pregio e un computer portatile per un valore di Vai su Facebook
Ruba trolley a un passeggero inglese all’aeroporto di Malpensa, arrestato 35enne; Maxi furto a Malpensa. Arraffa profumi di marca. Colto sul fatto e arrestato; Beccato in paese mentre ruba un'auto: grossi guai per un ragazzo.
Malpensa, ruba 2.540 euro di profumi: arrestato 57enne olandese di origini senegalesi - Maxi furto al duty free del Terminal 1: l'uomo trovato in possesso di 16 confezioni di prodotti di marca non pagati che aveva nascosto nel suo bagaglio a mano ... Segnala laprovinciadivarese.it
Malpensa, ruba trolley a un passeggero: in manette 35enne algerino (irregolare e recidivo) - Il bagaglio, appartenente a un cittadino britannico, conteneva vari vestiti di pregio e un computer portatile per un valore complessivo di 4mila euro. Secondo laprovinciadivarese.it