Maurizio Rebuzzini il giallo della morte del fotografo | fissata l' autopsia

I segni sul collo, i sospetti di una morte sopraggiunta per strangolamento. E le tracce di sangue da un orecchio che potrebbero essere compatibili con le conseguenze dell'occlusione delle vie respiratorie. Ma a chiarire i tanti punti ancora oscuri sulla morte del fotografo e critico milanese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: maurizio - rebuzzini

Il mistero della morte di Maurizio Rebuzzini: caccia alle tracce nel laboratorio di via Zuretti

Lo studio di Maurizio Rebuzzini, critico e fotografo di 74 anni, è al centro delle indagini dopo la sua morte improvvisa. Trovato in fin di vita davanti al laboratorio e deceduto poco dopo in ospedale, sul suo collo sono stati riscontrati lividi compatibili con un possi

Chi era Maurizio Rebuzzini: una vita per la fotografia, il giallo della morte a Milano - Docente, giornalista ed editore, Rebuzzini ha fondato la rivista FOTOgraphia e formato generazioni di studiosi. Segnala affaritaliani.it

