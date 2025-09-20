Mattia Furlani torna a casa | Obiettivo? Saltare sempre più lontano
Roma, 20 set. (askanews) - Accoglienza da star per Mattia Furlani all'aeroporto di Roma Fiumicino, di ritorno dai Mondiali d'atletica di Tokyo dove ha conquistato uno storico oro nel salto in lungo. "La vittoria l'ho dedicata a tutto il mio team, è arrivata dopo una stagione lunghissima, quindi ci tenevo a ringraziare tutti quanti - ha detto - ho capito di aver vinto solo quando la gara è finita, non si sa mai cosa può succedere in una gara finché non finisce". Medaglia al collo, applausi, l'atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato si è detto grato di poter essere un atleta professionista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mattia - furlani
Mattia Furlani: “Gasperini? Dategli tempo, la Roma è nel mio cuore”
Mattia Furlani litiga con la pedana, Tentoglou pesca la gran misura ed è terzo agli Europei a squadre
Mattia Furlani furibondo: “Non ho peli sulla lingua, organizzazione non all’altezza. Devo lavorare sulla tecnica, è frustrante”
Il rientro di Mattia Furlani in Italia: la diretta video - X Vai su X
Corriere della Sera. . Mattia Furlani rientra in Italia Vai su Facebook
Mattia Furlani torna a casa: Obiettivo? Saltare sempre più lontano; Dove vive Mattia Furlani: la città del campione di salto in lungo; Dove vive e chi è Mattia Furlani, il più giovane oro del salto in lungo.
Mattia Furlani torna a casa: Obiettivo? Saltare sempre più lontano - (askanews) – Accoglienza da star per Mattia Furlani all’aeroporto di Roma Fiumicino, di ritorno dai Mondiali d’atletica di Tokyo dove ha conquistato uno storico oro nel salto in lungo. askanews.it scrive
Furlani, la mamma coach: "Mattia talento precoce. Veloce anche col biberon" - Parla Khaty Seck, ex sprinter e madre del campione del mondo del lungo: "Metteva velocità in tutto: dal latte ai primi passi. Come scrive gazzetta.it