Mattia funerali nel giorno del suo compleanno | lunedì l' ultimo saluto

Ilgazzettino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ADRIA - La città si appresta ad accompagnare nel suo ultimo viaggio il piccolo Mattia Restuccia. Il funerali del bimbo, che dopodomani avrebbe compiuto sette anni, saranno celebrati. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

mattia funerali nel giorno del suo compleanno luned236 l ultimo saluto

© Ilgazzettino.it - Mattia, funerali nel giorno del suo compleanno: lunedì l'ultimo saluto

In questa notizia si parla di: mattia - funerali

Trentino, i funerali di Mattia Debertolis morto in gara di orienteering

Domenica pomeriggio a Cigliè i funerali del giovane Mattia Bertoglio; Mattia Debertolis, i funerali nel prato dove nel 2011 vinse i Mondiali di orienteering. «Ora gareggia in paradiso»; Il sogno spezzato di Mattia: «Adorava i motori, ce lo immaginavamo ingegnere». Sabato i funerali.

Il funerale nel giorno del suo compleanno: l’ultimo saluto a Mattia, investito in bici con la mamma - Adria piange Mattia Restuccia: lunedì funerali e lutto cittadino per il bimbo morto a 7 anni in incidente stradale. Riporta nordest24.it

mattia funerali giorno suoL'ultimo saluto nel giorno del compleanno - E' stato fissato per lunedì, alle 15, nella chiesa Cattedrale di Adria, l'addio a Mattia Restuccia, il bimbo che avrebbe dovuto compiere i 7 anni proprio ... Si legge su polesine24.it

Cerca Video su questo argomento: Mattia Funerali Giorno Suo