Mattia funerali nel giorno del suo compleanno | lunedì l' ultimo saluto
ADRIA - La città si appresta ad accompagnare nel suo ultimo viaggio il piccolo Mattia Restuccia. Il funerali del bimbo, che dopodomani avrebbe compiuto sette anni, saranno celebrati. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: mattia - funerali
Trentino, i funerali di Mattia Debertolis morto in gara di orienteering
Tutta la comunità del nostro Liceo si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Mattia. Sono giorni delicati e intensi. Per questo motivo, fino allo svolgimento dei funerali, abbiamo deciso di lasciar spazio sui nostri canali al silenzio: è il tempo della riflessione Vai su Facebook
Mattia Cardascia, folla al funerale del sedicenne morto investito. La sorella: «Ti penso» - X Vai su X
Domenica pomeriggio a Cigliè i funerali del giovane Mattia Bertoglio; Mattia Debertolis, i funerali nel prato dove nel 2011 vinse i Mondiali di orienteering. «Ora gareggia in paradiso»; Il sogno spezzato di Mattia: «Adorava i motori, ce lo immaginavamo ingegnere». Sabato i funerali.
Il funerale nel giorno del suo compleanno: l’ultimo saluto a Mattia, investito in bici con la mamma - Adria piange Mattia Restuccia: lunedì funerali e lutto cittadino per il bimbo morto a 7 anni in incidente stradale. Riporta nordest24.it
L'ultimo saluto nel giorno del compleanno - E' stato fissato per lunedì, alle 15, nella chiesa Cattedrale di Adria, l'addio a Mattia Restuccia, il bimbo che avrebbe dovuto compiere i 7 anni proprio ... Si legge su polesine24.it