Matteo Salvini ricoverato in ospedale annullati tutti gli impegni previsti per oggi dopo malore improvviso dovuto a calcolo renale

Nonostante lo stop di queste ore dovuto al "malore improvviso" causato da un calcolo renale, la presenza di Matteo Salvini alla tradizionale festa di Pontida resta confermata Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini è stato ricoverato in ospedale e ha annullato tutti gli impegni in a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

matteo salvini ricoverato in ospedale annullati tutti gli impegni previsti per oggi dopo malore improvviso dovuto a calcolo renale

© Ilgiornaleditalia.it - Matteo Salvini ricoverato in ospedale, annullati tutti gli impegni previsti per oggi dopo “malore improvviso” dovuto a calcolo renale

