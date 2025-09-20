Matteo Salvini ricoverato in ospedale annullati tutti gli impegni previsti per oggi dopo malore improvviso dovuto a calcolo renale

Ilgiornaleditalia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante lo stop di queste ore dovuto al "malore improvviso" causato da un calcolo renale, la presenza di Matteo Salvini alla tradizionale festa di Pontida resta confermata Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini è stato ricoverato in ospedale e ha annullato tutti gli impegni in a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

matteo salvini ricoverato in ospedale annullati tutti gli impegni previsti per oggi dopo malore improvviso dovuto a calcolo renale

© Ilgiornaleditalia.it - Matteo Salvini ricoverato in ospedale, annullati tutti gli impegni previsti per oggi dopo “malore improvviso” dovuto a "calcolo renale"

In questa notizia si parla di: matteo - salvini

Matteo salvini contro mediaset: ecco la verità dietro l’attacco

“Da piccola volevo fare il prete. La foto a letto con Matteo Salvini? Ho sbagliato, ma sono passati 7 anni… Oggi sono molto serena con Iaccarino”: parla Elisa Isoardi

Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video

Silvio Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele: la telefonata a Matteo Salvini e la battuta sul Milan; Matteo Salvini non parteciperà al flashmob della Lega al Corvetto; Berlusconi torna al San Raffaele, telefonate di Salvini e Meloni in ospedale. Per i medici è «controllo programmato.

matteo salvini ricoverato ospedaleDopo i controlli medici, l'inaspettato arrivo di Matteo Salvini a Pontida: l'annuncio sulle sue condizioni di salute - Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo i controlli medici si è presentato a sorpresa a Pontida: ecco come sta ... Secondo notizie.it

matteo salvini ricoverato ospedaleAfter medical checks, Matteo Salvini's unexpected arrival in Pontida: the announcement regarding his health conditions. - Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo i controlli medici si è presentato a sorpresa a Pontida: ecco come sta ... Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Matteo Salvini Ricoverato Ospedale