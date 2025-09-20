Matteo Salvini ricoverato in ospedale annullati tutti gli impegni previsti per oggi dopo malore improvviso dovuto a calcolo renale

Nonostante lo stop di queste ore dovuto al "malore improvviso" causato da un calcolo renale, la presenza di Matteo Salvini alla tradizionale festa di Pontida resta confermata Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini è stato ricoverato in ospedale e ha annullato tutti gli impegni in a.

Silvio Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele: la telefonata a Matteo Salvini e la battuta sul Milan; Matteo Salvini non parteciperà al flashmob della Lega al Corvetto; Berlusconi torna al San Raffaele, telefonate di Salvini e Meloni in ospedale. Per i medici è «controllo programmato.

Dopo i controlli medici, l'inaspettato arrivo di Matteo Salvini a Pontida: l'annuncio sulle sue condizioni di salute - Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo i controlli medici si è presentato a sorpresa a Pontida: ecco come sta ... Secondo notizie.it

