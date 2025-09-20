Matteo Salvini cancella tutti gli impegni di oggi controlli medici per il leader della Lega
Matteo Salvini ha annullato tutti gli impegni previsti per oggi 20 settembre. Il vicepremier si sta sottoponendo a una serie di controlli medici. Il leader della Lega avrebbe sofferto di coliche renali. «Nulla di preoccupante» fanno sapere fonti della Lega. Salvini è atteso domani a Pontida, per la tradizionale festa del Carroccio. La sua presenza, spiegano le stesse fonti, «è ovviamente confermata». L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
