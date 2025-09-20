Materazzi | Ben venga il coraggio di Chivu Thuram è un grande Di Pio più dell’Ajax mi ha colpito…
Marco Materazzi ha parlato a margine dell’evento EA7 World Legends Padel Tour, soffermandosi sull’attuale momento dell’ Inter e sul lavoro di Cristian Chivu. L’ex difensore nerazzurro ha espresso fiducia nelle capacità del tecnico: “ Mi aspetto che continui il processo di maturazione di questi anni. Viene da un background importante, avendo appreso tecniche all’Ajax ed essendo cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Ben vengano le sue idee e il suo coraggio, visto che non ha paura di lanciare giovani. È un’Inter che deve crescere ma che sa di essere forte “. L’attenzione si è poi spostata su Marcus Thuram, reduce da un inizio di stagione brillante ma anche al centro di alcune polemiche. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: materazzi - venga
“Ben vengano le idee e il coraggio di Chivu”: queste le parole di Marco Materazzi ? L’ex campione nerazzurro ha parlato, a margine del World legends padel tour, dell’Inter attuale e della gestione del tecnico Materazzi sostiene Chivu e apprezza la sua vo Vai su Facebook
Materazzi: "Ben venga coraggio Chivu. Thuram? Sempre dato tutto. Di Esposito mi impressiona..." - X Vai su X
Materazzi: “Ben venga coraggio Chivu. Thuram? Sempre dato tutto. Di Esposito mi impressiona…”; Interviste Inter: pre e post partita.
Materazzi: “Ben venga coraggio Chivu. Thuram? Sempre dato tutto. Di Esposito mi impressiona…” - Intervistato da Sport Mediaset, l'ex compagno di Chivu all'Inter Marco Materazzi ha parlato così dell'allenatore nerazzurro ... msn.com scrive
Materazzi: "Thuram troppo forte, ben vengano le idee di Chivu". Poi parla di Esposito - A margine della tappa a Istanbul dell'EA7 World Legends Padel Tour, Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista. Da tuttomercatoweb.com