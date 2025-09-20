Materazzi | Ben venga il coraggio di Chivu Thuram è un grande Di Pio più dell’Ajax mi ha colpito…

Marco Materazzi ha parlato a margine dell’evento EA7 World Legends Padel Tour, soffermandosi sull’attuale momento dell’ Inter e sul lavoro di Cristian Chivu. L’ex difensore nerazzurro ha espresso fiducia nelle capacità del tecnico: “ Mi aspetto che continui il processo di maturazione di questi anni. Viene da un background importante, avendo appreso tecniche all’Ajax ed essendo cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Ben vengano le sue idee e il suo coraggio, visto che non ha paura di lanciare giovani. È un’Inter che deve crescere ma che sa di essere forte “. L’attenzione si è poi spostata su Marcus Thuram, reduce da un inizio di stagione brillante ma anche al centro di alcune polemiche. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it