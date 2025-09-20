Materazzi a Sky | Vedo che Chivu non disprezza far giocare ragazzi giovani che hanno qualità Pio Esposito mi ha colpito Poi scherza su Ranocchia

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha commentato così il nuovo ciclo nerazzurro iniziato con Cristian Chivu sulla panchina. Intervistato da Sky Sport a margine dell’EA7 World Legends Padel Tour in Turchia, l’ex difensore nerazzurro, Marco Materazzi, ha analizzato il momento della nuova Inter di Cristian Chivu, dopo il successo ottenuto mercoledì in Champions League contro l’Ajax. Tanti i temi affrontati dalla bandiera interista. LA NUOVA INTER DI CHIVU – « Questa Inter mi piace tanto anche se non ha avuto una grandissima partenza in campionato, in tutte le partite che ha fato ha dimostrato personalità ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Materazzi a Sky: «Vedo che Chivu non disprezza far giocare ragazzi giovani che hanno qualità. Pio Esposito mi ha colpito». Poi scherza su Ranocchia

In questa notizia si parla di: materazzi - vedo

Materazzi: “Chivu lancia giovani, mi piace questa Inter. Thuram? Sorrido a vedere Ranocchia che…” - X Vai su X

Materazzi parla dell'Inter di Chivu; Materazzi: “Chivu lancia giovani, mi piace questa Inter. Thuram? Sorrido a vedere Ranocchia che…”; Dal derby Lazio-Roma a Gattuso ct: le parole di Francesco Totti.

Materazzi: “Chivu lancia giovani, mi piace questa Inter. Thuram? Sorrido a vedere Ranocchia che…” - A margine dell'EA7 World Legends Padel Tour, l'ex difensore nerazzurro ha parlato dell'Inter di Chivu ai microfoni di Sky Sport ... Scrive msn.com

Materazzi: "Inter di Chivu mi piace: non è partita benissimo, ma ha mostrato personalità" - Nel VIDEO Marco Materazzi, a margine dell'EA7 World Legends Padel Tour parla dell'Inter di Cristian Chivu: "Non ha avuto una grande partenza ma ha mostrato sempre personalità, mi è piaciuta" ... Segnala sport.sky.it