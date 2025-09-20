Matera International Film Festival VI | A Drop of Hope 90 opere e iter per la cittadinanza onoraria a Mel Gibson

La VI edizione del Matera International Film Festival, dedicata al tema “A Drop of Hope”, è stata presentata in conferenza stampa. Tra annunci e prime anticipazioni, emergono selezioni internazionali, diverse anteprime mondiali e l’avvio del protocollo per la cittadinanza onoraria a Mel Gibson, tassello simbolico di una crescita costante. Le istituzioni e il riconoscimento a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

