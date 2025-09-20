Massini al PalaMontepaschi con il suo ’Alfabeto delle emozioni’

Prosegue il percorso di Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura con un nuovo appuntamento che unisce teatro, linguaggio e dialogo tra generazioni. Sabato 27, al Palamontepaschi di Chianciano Terme, la giornata si aprirà con l’incontro ’Le parole della cultura’ guidato da Vera Gheno, linguista e saggista tra le più note in Italia. Gheno dialogherà con i giovani del territorio su comunità, politiche culturali e nuove forme di linguaggio, in un confronto aperto che intende lasciare al territorio un’eredità condivisa. Alle 21:30 salirà sul palco Stefano Massini, scrittore e drammaturgo italiano più rappresentato al mondo, applaudito a Broadway, alla Comédie-Française e in oltre trenta Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

