Massese Vietati passi falsi con la Pro Livorno Marselli | Non dobbiamo fallire l’approccio

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vietato fallire l’approccio". Davide Marselli, tecnico della Massese, ha puntato molto su questo tasto durante il lavoro settimanale con la speranza di eliminare un "neo" che sta dimostrandosi pernicioso per la sua Massese. "Non possiamo entrare in campo ancora una volta molli, lasciando campo agli avversari – ha anticipato il mister di Fiumaretta – perché ci prenderemmo il rischio di andare nuovamente sotto e poi di dover recuperare. Bisogna dare il massimo dal primo minuto. Si tratta di un aspetto psicologico che possiamo e dobbiamo risolvere. Domenica mi aspetto una prova di carattere e l’approccio giusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

massese vietati passi falsi con la pro livorno marselli non dobbiamo fallire l8217approccio

© Sport.quotidiano.net - Massese Vietati passi falsi con la Pro Livorno. Marselli: "Non dobbiamo fallire l’approccio"

In questa notizia si parla di: massese - vietati

Massese Vietati passi falsi con la Pro Livorno. Marselli: Non dobbiamo fallire l’approccio.

massese vietati passi falsiMassese Vietati passi falsi con la Pro Livorno. Marselli: "Non dobbiamo fallire l’approccio" - Il tecnico in settimana ha lavorato molto con la squadra su questo aspetto. Riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Massese Vietati Passi Falsi